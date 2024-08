Previsioni Meteo Fucecchio: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Fucecchio indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,5°C percepiti, mentre nel pomeriggio le temperature saliranno fino a 33,8°C con la comparsa di nubi sparse. La sera e la notte si prevedono con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 23°C.

Durante la mattina, il vento soffierà leggero da Est a una velocità di circa 2,5km/h, mentre nel pomeriggio aumenterà leggermente fino a 9,4km/h provenendo sempre da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 35-40%.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fucecchio indicano un mantenimento delle condizioni stabili con cieli sereni e temperature elevate. Giovedì si prevede un aumento delle temperature con punte fino a 35°C, mentre Venerdì e Sabato le temperature dovrebbero mantenersi intorno ai 33-34°C con cieli sereni o poco nuvolosi.

In conclusione, Mercoledì 21 Agosto a Fucecchio si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per godersi le attività all’aperto. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +21.6° Assenti 0.1 ONO max 1 Maestrale 88 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.4° perc. +20.8° Assenti 1.7 ENE max 2.3 Grecale 90 % 1010 hPa 7 cielo sereno +24.5° perc. +24.9° Assenti 2.2 NNO max 2.6 Maestrale 71 % 1011 hPa 10 cielo sereno +30.8° perc. +31.5° Assenti 3.1 ONO max 2.7 Maestrale 45 % 1011 hPa 13 cielo sereno +33.8° perc. +33.9° prob. 21 % 9.4 OSO max 9 Libeccio 35 % 1010 hPa 16 nubi sparse +31.6° perc. +31.8° prob. 36 % 7.5 NO max 10.9 Maestrale 41 % 1010 hPa 19 poche nuvole +25.5° perc. +25.8° prob. 12 % 4.9 ONO max 7.2 Maestrale 63 % 1011 hPa 22 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° prob. 7 % 1.2 ENE max 2.4 Grecale 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 20:06

