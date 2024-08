Previsioni Meteo Fucecchio: tutti i dettagli per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fucecchio indicano un fine settimana con un aumento delle temperature. Si prevedono cieli sereni o coperti con basse probabilità di pioggia. Le temperature massime raggiungeranno valori elevati, con punte intorno ai 40,8°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente durante le ore più calde, per via del caldo intenso previsto. L’umidità varierà tra il 25% e il 90%, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Fucecchio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest – Sud Ovest a 1,6km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 90%.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +33,2°C, con una percezione di caldo di +33,6°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 4,8km/h, mentre l’umidità diminuirà al 38%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una probabilità di pioggia del 4%. Le temperature massime saranno di +38,2°C, con una percezione di caldo di +37,4°C. La brezza leggera proveniente da Est sarà di 5,8km/h.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si abbasseranno a +26,9°C, con una leggera brezza di vento da Ovest – Sud Ovest a 11,6km/h. L’umidità aumenterà al 67%.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte a Fucecchio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C, con una leggera brezza di vento da Sud Est a 1,7km/h. L’umidità sarà del 79%.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature saliranno fino a +33°C, con una percezione di caldo di +32,5°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 10,4km/h, mentre l’umidità sarà al 33%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con una probabilità di pioggia del 25%. Le temperature massime saranno di +40°C, con una percezione di caldo di +39,4°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est sarà di 6,8km/h.

Sera

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si abbasseranno a +27,6°C, con una brezza leggera da Ovest a 5,3km/h. L’umidità aumenterà al 58%.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte a Fucecchio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C, con una leggera brezza di vento da Est – Nord Est a 3,6km/h. L’umidità sarà del 59%.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura del 97%. Le temperature saliranno fino a +36°C, con una percezione di caldo di +35,1°C. Il vento soffierà da Est a 9,2km/h, mentre l’umidità sarà al 25%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia del 77%. Le temperature massime saranno di +40,8°C, con una percezione di caldo di +40,1°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest sarà di 7,9km/h.

Sera

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbasseranno a +27,4°C, con una brezza leggera da Sud Ovest a 6km/h. L’umidità aumenterà al 57%.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Fucecchio, si prevede un aumento delle temperature con cieli prevalentemente sereni o coperti. È consigliabile prestare attenzione alle elevate temperature, soprattutto durante le ore più calde della giornata.

