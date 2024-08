Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Galatina per Mercoledì 14 Agosto prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che potranno superare i 35°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 30%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno e le temperature massime si aggireranno intorno ai 36-37°C. Il vento sarà sempre proveniente da nord, con raffiche leggere, e l’umidità si manterrà intorno al 30%.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate, attorno ai 28-29°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord con intensità leggera.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Galatina si prevedono condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.7 NO max 5.1 Maestrale 56 % 1009 hPa 4 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 9 NNE max 9.6 Grecale 57 % 1010 hPa 7 cielo sereno +31.5° perc. +31.5° Assenti 11.7 NNE max 12.7 Grecale 39 % 1010 hPa 10 cielo sereno +35.4° perc. +35° Assenti 13.5 N max 14 Tramontana 29 % 1010 hPa 13 cielo sereno +36.5° perc. +36.1° Assenti 13.1 N max 14.1 Tramontana 27 % 1009 hPa 16 cielo sereno +34.6° perc. +34.1° Assenti 11.2 N max 14.5 Tramontana 30 % 1009 hPa 19 cielo sereno +27.9° perc. +29.3° Assenti 7.2 NE max 11.3 Grecale 60 % 1011 hPa 22 cielo sereno +27.3° perc. +28.2° Assenti 4.6 NNO max 5.2 Maestrale 57 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 19:42

