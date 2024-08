Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Gallarate prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno deboli piogge che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a nubi sparse. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con solo una leggera copertura nuvolosa.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera sensazione di fresco dovuta alla brezza proveniente da nord.

Durante la mattina, le piogge leggere continueranno a caratterizzare il tempo con una copertura nuvolosa intorno al 90%. Le temperature oscilleranno tra i +18°C e i +27°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 80%.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno lasciando spazio a schiarite e temperature che raggiungeranno i +32°C. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 30%.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 20%. Le temperature si manterranno gradevoli intorno ai +22°C, con un’umidità che salirà al 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 1 Settembre a Gallarate indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 7.2 N max 11.9 Tramontana 65 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 38 % 7 N max 11.5 Tramontana 78 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +20° 0.26 mm 6.3 N max 9.7 Tramontana 88 % 1016 hPa 9 nubi sparse +27° perc. +27.6° prob. 34 % 3.2 N max 4 Tramontana 54 % 1016 hPa 12 nubi sparse +31.8° perc. +31.2° prob. 16 % 3.7 SSE max 4.1 Scirocco 35 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.9° perc. +30.9° prob. 7 % 5.2 S max 5.7 Ostro 32 % 1011 hPa 18 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 19 % 5.2 SSO max 8.8 Libeccio 49 % 1011 hPa 21 poche nuvole +23.6° perc. +23.6° prob. 26 % 6.8 NNO max 11.1 Maestrale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:57

