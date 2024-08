Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a Garbagnate Milanese mostrano un’iniziale copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole intorno al 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Al risveglio, la mattina si presenterà ancora con cielo coperto al 100%, ma le nuvole inizieranno a diradarsi. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,6°C verso le 08:00, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest.

Nel primo pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 74%, con temperature che potranno superare i +34°C. Il vento soffierà da Sud con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 39%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nuvole si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a un cielo sereno con una probabilità di pioggia bassissima. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque intorno ai +27°C.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Garbagnate Milanese si prevede una giornata con copertura nuvolosa iniziale che darà gradualmente spazio a schiarite nel corso della giornata. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi di conseguenza per affrontare al meglio la giornata.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.6 NE max 5.9 Grecale 68 % 1015 hPa 3 cielo coperto +25° perc. +25.4° Assenti 2.8 N max 3.4 Tramontana 71 % 1014 hPa 6 cielo coperto +25.8° perc. +26.3° Assenti 1.5 ONO max 3.7 Maestrale 68 % 1015 hPa 9 nubi sparse +31.6° perc. +33.4° Assenti 4 S max 2.2 Ostro 49 % 1014 hPa 12 nubi sparse +34.6° perc. +36.3° Assenti 10.1 S max 7.7 Ostro 39 % 1012 hPa 15 nubi sparse +35° perc. +35.9° prob. 1 % 11.8 SSO max 8.5 Libeccio 35 % 1011 hPa 18 nubi sparse +31° perc. +32.2° prob. 2 % 6 SSO max 10.8 Libeccio 48 % 1010 hPa 21 cielo sereno +27.7° perc. +28.8° prob. 7 % 4 N max 4.1 Tramontana 58 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:31

