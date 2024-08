Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Genova prevedono condizioni atmosferiche stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 30°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 28,8°C. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di poche nuvole nel pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature massime si manterranno intorno ai 30,5°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la permanenza all’aperto. Anche in serata, il cielo resterà per lo più sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 25°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Genova indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con temperature estive ma non eccessive. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° prob. 10 % 9.3 N max 10.5 Tramontana 77 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23° perc. +23.4° prob. 7 % 9 NNE max 10.3 Grecale 78 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° Assenti 9.3 N max 12 Tramontana 75 % 1017 hPa 9 cielo sereno +28.8° perc. +30.3° prob. 3 % 3.7 NO max 6.9 Maestrale 57 % 1018 hPa 12 cielo sereno +30.8° perc. +32.2° Assenti 7.3 SO max 8.1 Libeccio 50 % 1017 hPa 15 poche nuvole +29.3° perc. +31.4° prob. 4 % 4.1 SO max 5.1 Libeccio 59 % 1016 hPa 18 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 4 % 1.4 ONO max 4.7 Maestrale 73 % 1016 hPa 21 cielo sereno +25° perc. +25.4° Assenti 5.5 NNE max 5.7 Grecale 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 20:01

