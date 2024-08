Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Giarre mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un’alternanza di cielo sereno, poche nuvole e nubi sparse.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 3-4%. Le temperature si manterranno intorno ai +27-29°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 2,7 e i 9 km/h, proveniente principalmente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 45-50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1016-1017hPa.

Nel pomeriggio, è prevista la possibilità di piogge leggere intorno al 25-32%, con una temperatura massima che si aggirerà intorno ai +29°C. Il vento continuerà a soffiare a velocità moderata, con raffiche leggere provenienti principalmente da Sud Est e Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente fino al 52-56%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015-1016hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che potrà variare dal 25% al 54%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25-26°C, con una percezione di fresco leggermente inferiore. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto al pomeriggio, provenendo principalmente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà fino al 66%, mentre la pressione atmosferica tenderà a salire intorno ai 1016-1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre per Giovedì 29 Agosto indicano una giornata con un mix di condizioni atmosferiche, che vanno dal sereno alle nubi sparse, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, con venti di brezza leggera e un’umidità che aumenterà gradualmente nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° prob. 2 % 6.7 ONO max 6 Maestrale 55 % 1016 hPa 4 poche nuvole +24° perc. +24° Assenti 5.9 NO max 5.2 Maestrale 56 % 1016 hPa 7 cielo sereno +27.9° perc. +28° prob. 11 % 3 ENE max 3.6 Grecale 46 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.3° perc. +29.5° prob. 7 % 9 SE max 7 Scirocco 45 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +29.1° perc. +29.7° 0.17 mm 6.7 SE max 6.4 Scirocco 49 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +28.1° perc. +29.1° 0.14 mm 4 NE max 6.8 Grecale 56 % 1015 hPa 19 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 13 % 3.6 NO max 6 Maestrale 66 % 1016 hPa 22 nubi sparse +25° perc. +25.2° prob. 5 % 6.3 ONO max 6.7 Maestrale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:29

