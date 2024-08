Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Giarre si prospetta una giornata con variazioni climatiche significative. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature che si aggireranno intorno ai 28°C e una brezza leggera proveniente da Nord Ovest con velocità intorno ai 8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 43-45% e la pressione atmosferica a 1013-1014hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una leggera aumento della temperatura fino ai 33°C. La brezza leggera proveniente da Est – Sud Est porterà una sensazione di caldo leggermente superiore alla temperatura effettiva. L’umidità si attesterà intorno al 36-37% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013-1014hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse tenderanno ad aumentare, portando a una diminuzione delle temperature che si assesteranno intorno ai 32°C. La brezza proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere una sensazione di fresco. L’umidità aumenterà leggermente fino al 44-48% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1012-1013hPa.

Nella serata, è prevista la comparsa di piogge moderate e forti, con temperature che scenderanno fino ai 24°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 36,4km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 7.12mm con un’umidità che salirà fino al 79%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1013-1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre per Sabato 17 Agosto indicano una giornata con un’alternanza di condizioni atmosferiche, con un inizio soleggiato che darà poi spazio a nubi e piogge nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28.4° perc. +28.3° Assenti 8.3 NO max 8.1 Maestrale 43 % 1014 hPa 4 cielo sereno +28.1° perc. +28.1° prob. 1 % 5.8 NO max 6.2 Maestrale 45 % 1013 hPa 7 poche nuvole +32.6° perc. +32.7° Assenti 3.4 SSE max 4.5 Scirocco 37 % 1013 hPa 10 nubi sparse +32.8° perc. +32.9° Assenti 7.5 SE max 6.7 Scirocco 37 % 1014 hPa 13 cielo coperto +32° perc. +33.1° Assenti 12.8 N max 18.3 Tramontana 44 % 1013 hPa 16 pioggia moderata +29.2° perc. +31.5° 2.66 mm 20.7 O max 23.2 Ponente 61 % 1012 hPa 19 cielo coperto +25.4° perc. +25.5° Assenti 13.9 NO max 16.1 Maestrale 61 % 1013 hPa 22 cielo coperto +27° perc. +27.7° Assenti 7.4 NO max 7.7 Maestrale 54 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:46

