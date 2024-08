Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Venerdì 23 Agosto a Giarre si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti di sereno a nubi sparse durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C nel corso della mattina e del primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 57% e l’84%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,5°C, ma con una percezione di calore che potrà raggiungere i +28,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 3,1km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà elevata, con valori intorno al 80%. Le temperature saliranno fino a +30,3°C, con una percezione di calore che potrà arrivare a +31,8°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Est – Sud Est.

Durante la sera e la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +26,7°C. Il vento sarà più debole rispetto al pomeriggio, con direzione variabile tra Nord Ovest e Nord – Nord Ovest.

In base alla situazione attesa per Venerdì 23 Agosto a Giarre, si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Le condizioni meteo potrebbero rimanere stabili anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Giarre

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 4.5 NNO max 4.4 Maestrale 73 % 1013 hPa 4 nubi sparse +25.2° perc. +25.6° Assenti 4.9 NNO max 5.3 Maestrale 70 % 1013 hPa 7 nubi sparse +28.6° perc. +29.7° Assenti 4.4 ESE max 3.9 Scirocco 54 % 1015 hPa 10 nubi sparse +30.3° perc. +31.8° Assenti 9.1 ESE max 8.6 Scirocco 52 % 1015 hPa 13 poche nuvole +29.9° perc. +31.8° prob. 19 % 8.6 ESE max 8.9 Scirocco 55 % 1015 hPa 16 nubi sparse +28.7° perc. +30.7° prob. 15 % 6.9 ESE max 6.9 Scirocco 61 % 1015 hPa 19 cielo coperto +26.7° perc. +28.3° prob. 15 % 3.6 NO max 4.2 Maestrale 69 % 1016 hPa 22 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.5 NO max 3.7 Maestrale 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:37

