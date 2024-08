Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Venerdì 30 Agosto a Giarre si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +24,3°C e i +30,2°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di calore costante.

Nelle prime ore del mattino, la velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da Nord Ovest. Nel corso della giornata, la direzione del vento tenderà a variare, mantenendo comunque una intensità che non supererà i 9,4km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, senza però raggiungere livelli significativi.

Le precipitazioni saranno concentrate nella fascia oraria del mezzogiorno, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona. Le probabilità di pioggia si manterranno intorno al 29%, con intensità che varierà da 0.16mm a 0.27mm. Nel complesso, comunque, le precipitazioni non dovrebbero essere abbondanti.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50-55% durante la giornata, con valori leggermente più alti nelle ore serali. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015hPa, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Giarre indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con temperature elevate e possibilità di piogge leggere solo nella fascia oraria del mezzogiorno. Le condizioni meteorologiche si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 6.2 NO max 5.5 Maestrale 55 % 1015 hPa 4 cielo sereno +24.3° perc. +24.2° Assenti 7.3 NO max 7.5 Maestrale 54 % 1015 hPa 7 cielo sereno +28.2° perc. +28.2° prob. 14 % 1.8 NE max 3.4 Grecale 45 % 1016 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +30.1° prob. 14 % 7.5 SE max 7.7 Scirocco 44 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +29.2° perc. +29.8° 0.24 mm 6.8 S max 6.9 Ostro 49 % 1015 hPa 16 poche nuvole +28.9° perc. +29.9° prob. 21 % 3.2 SE max 6 Scirocco 53 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 8 % 5.2 NO max 5.6 Maestrale 69 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° prob. 4 % 8.2 NO max 8.8 Maestrale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:27

