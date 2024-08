Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Gioia del Colle giovedì 22 Agosto vedrà condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30,3°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento soffierà con intensità moderata provenendo prevalentemente da direzione Nord.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 28,3°C verso le ore 09:00. Il vento sarà moderato da Nord, con una velocità intorno ai 20km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, toccando il picco massimo attorno ai 30,3°C intorno alle 13:00. Il vento si manterrà moderato provenendo sempre da Nord.

Nel corso della sera, la situazione rimarrà stabile con poche nuvole e temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 24,2°C intorno alle 21:00. Il vento diminuirà leggermente di intensità, mantenendo comunque una direzione Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle indicano una giornata di giovedì all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di godersi le giornate di sole in tranquillità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Gioia del Colle

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 12 NO max 22.5 Maestrale 77 % 1012 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 15.3 NNO max 28.9 Maestrale 79 % 1011 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 19.4 NNO max 23.5 Maestrale 61 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.2° perc. +29.5° Assenti 19.9 N max 18.1 Tramontana 47 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30.3° perc. +30.1° Assenti 20.1 N max 16.3 Tramontana 41 % 1011 hPa 16 poche nuvole +28.2° perc. +28.2° Assenti 17.8 NNE max 17.4 Grecale 45 % 1011 hPa 19 nubi sparse +25° perc. +25.1° Assenti 13.3 N max 22.6 Tramontana 59 % 1012 hPa 22 poche nuvole +23.8° perc. +23.8° Assenti 9.1 NNO max 11.3 Maestrale 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:36

