Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle Giovedì 29 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +31°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura di +27,1°C, che aumenterà fino a +31°C verso le ore 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 76% con una leggera brezza proveniente da Nord.

Nel pomeriggio, le nubi saranno ancora presenti con una copertura intorno al 42%. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +32°C verso l’ora di pranzo. Il vento soffierà da Nord con intensità fino a 23,5km/h.

La sera sarà caratterizzata da poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. Verso le 18:00 è prevista una leggera pioggia con una copertura nuvolosa dell’11%. Il vento sarà più debole rispetto al pomeriggio, proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle indicano una giornata con temperature elevate e variazioni della copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 10.7 NNO max 18.2 Maestrale 63 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 9.9 NO max 16.4 Maestrale 65 % 1015 hPa 7 nubi sparse +27.1° perc. +27.4° prob. 8 % 11.1 N max 14.8 Tramontana 48 % 1016 hPa 10 nubi sparse +30.3° perc. +29.5° prob. 4 % 14.5 NNO max 16 Maestrale 36 % 1015 hPa 13 nubi sparse +32° perc. +30.9° prob. 2 % 23.5 N max 22 Tramontana 31 % 1013 hPa 16 poche nuvole +29.1° perc. +29.1° prob. 27 % 21.2 NNE max 22.6 Grecale 44 % 1014 hPa 19 poche nuvole +25.1° perc. +25.3° prob. 40 % 7.9 NNO max 9.4 Maestrale 61 % 1015 hPa 22 poche nuvole +24° perc. +24.2° prob. 24 % 12.2 ONO max 21.6 Maestrale 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.