Previsioni Meteo Gioia Tauro: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia Tauro di Giovedì 15 Agosto prevedono condizioni climatiche stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 33,5°C intorno alle ore 12:00, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 35,3°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere prevalentemente da Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e terso, con temperature in costante aumento fino a superare i 32°C. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a mantenere un clima piacevole nonostante il caldo. L’umidità si attesterà intorno al 40-50%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate, ma senza picchi eccessivi. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma senza creare disagi particolari.

In serata, il caldo darà segno di attenuarsi leggermente, con temperature che scenderanno gradualmente ma rimarranno comunque piacevoli. Il cielo resterà sereno e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza provocare condizioni di afa.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia Tauro indicano una giornata estiva tipica, con sole, caldo e vento leggero. Le condizioni climatiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero subire variazioni minime. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.3° perc. +25.5° Assenti 3.5 E max 7.3 Levante 60 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 3.7 SE max 7 Scirocco 66 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +28.6° Assenti 3.7 E max 7 Levante 57 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.9° perc. +33.8° Assenti 6.6 NO max 9 Maestrale 41 % 1014 hPa 12 cielo sereno +33.5° perc. +35.3° Assenti 12.8 NO max 12.6 Maestrale 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +31.9° perc. +34.5° Assenti 8.8 NO max 9.8 Maestrale 51 % 1013 hPa 18 cielo sereno +27.6° perc. +30° Assenti 4.1 ONO max 6.7 Maestrale 70 % 1014 hPa 21 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 1.7 NE max 5.8 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 19:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.