Previsioni Meteo Gioia Tauro: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo a Gioia Tauro per Lunedì 19 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a cielo sereno nel pomeriggio.

Durante la mattina, la temperatura si manterrà intorno ai +27°C, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a +29°C a causa dell’umidità presente. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 15km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno con il cielo che si schiarirà e la probabilità di piogge che diminuirà notevolmente. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C con una percezione di calore che potrà raggiungere i +30°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest con una velocità di circa 17km/h.

In serata, il cielo sarà per lo più sereno con poche nuvole sparse e la temperatura si attesterà intorno ai +24°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Gioia Tauro indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature che si manterranno stabili attorno ai +28°C durante il giorno e ai +24°C di notte. Il vento sarà moderato con raffiche leggere e la probabilità di piogge sarà molto bassa.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Gioia Tauro vedrà un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con piogge leggere al mattino seguite da cielo sereno nel pomeriggio e poche nuvole in serata. Le temperature si manterranno gradevoli e il vento sarà moderato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +24.2° perc. +24.9° 0.19 mm 3.9 NE max 7.2 Grecale 82 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +24° perc. +24.6° 0.46 mm 6.5 OSO max 10.3 Libeccio 82 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +25° perc. +25.6° 0.56 mm 8.9 O max 13.7 Ponente 81 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +27.1° perc. +28.9° 0.62 mm 11.1 O max 15 Ponente 69 % 1010 hPa 12 nubi sparse +28.4° perc. +30.3° prob. 75 % 15.3 ONO max 17 Maestrale 61 % 1010 hPa 15 cielo sereno +27.8° perc. +29.2° prob. 43 % 12.5 NNO max 14.5 Maestrale 60 % 1009 hPa 18 poche nuvole +24.9° perc. +25.4° prob. 48 % 3.9 O max 6.2 Ponente 73 % 1010 hPa 21 poche nuvole +24.2° perc. +24.7° prob. 4 % 4.1 SSE max 5.8 Scirocco 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:41

