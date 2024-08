Previsioni Meteo Giugliano in Campania: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Giugliano in Campania prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +25,1°C e i +29,6°C, con punte di temperatura percepita fino a +30,8°C.

Nel corso del pomeriggio, potrebbero comparire alcune nuvole sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 14,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 52% durante le ore centrali della giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

Nella fascia serale, il cielo tornerà a essere sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +26,5°C. Tuttavia, verso le 22:00 è prevista la possibilità di qualche pioggia leggera, con una quantità stimata di 0.12mm di precipitazioni. La situazione dovrebbe rimanere stabile anche durante la notte, con temperature che si manterranno intorno ai +26,3°C.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Giugliano in Campania, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili e soleggiate, con temperature che dovrebbero rimanere piuttosto costanti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alla possibile presenza di piogge leggere nelle ore serali, come indicato per la giornata di Mercoledì.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +25.2° perc. +25.5° Assenti 6 ONO max 9.4 Maestrale 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 3.4 ONO max 6.7 Maestrale 68 % 1009 hPa 6 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 3.5 NO max 5.3 Maestrale 65 % 1010 hPa 9 cielo sereno +28.2° perc. +29° Assenti 8.6 OSO max 7.5 Libeccio 53 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.5° perc. +30.6° prob. 12 % 16.8 OSO max 13 Libeccio 52 % 1010 hPa 15 cielo sereno +29° perc. +30.3° prob. 28 % 14.1 O max 11 Ponente 55 % 1010 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +28.9° prob. 31 % 10.3 ONO max 9.2 Maestrale 64 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 42 % 4.4 NO max 4 Maestrale 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:48

