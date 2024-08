Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giugliano in Campania indicano una settimana caratterizzata da temperature elevate e cieli per lo più sereni. Si prevedono basse probabilità di precipitazioni, con una umidità che si manterrà su valori medi. Le condizioni atmosferiche saranno accompagnate da breeze leggere provenienti da diverse direzioni. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte a Giugliano in Campania si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 4km/h.

Mattina: La mattina le nubi sparse continueranno a persistere con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +31,1°C con una percezione di caldo di +31,6°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 7,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, diventando sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime saranno di +32°C con una percezione di caldo di +33°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Sud Ovest a una velocità di 15,5km/h.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,4°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 5km/h.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte a Giugliano in Campania il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,5°C con una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 6km/h.

Mattina: La mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,5°C con una percezione di caldo di +32,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 11,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature massime saranno di +31,2°C con una percezione di caldo di +33,5°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Sud Ovest a una velocità di 17,1km/h.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,4°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 5km/h.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte a Giugliano in Campania si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 6,5km/h.

Mattina: La mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,6°C con una percezione di caldo di +31,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,7km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31,8°C con una percezione di caldo di +33,5°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 16,7km/h.

Sera: In serata il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,2km/h.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte a Giugliano in Campania il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,1°C con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 5,9km/h.

Mattina: La mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,6°C con una percezione di caldo di +31,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,7km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31,8°C con una percezione di caldo di +33,5°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 16,7km/h.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,2km/h.

In base ai dati meteo forniti, la settimana a Giugliano in Campania si prospetta con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Sono previste brezze leggere e basse probabilità di precipitazioni, con un’umidità che si manterrà su valori medi. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

