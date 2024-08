Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Gorizia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con nubi sparse che tenderanno a aumentare nel corso della mattina, portando a una copertura nuvolosa intorno al 40-50%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 22°C e i 30°C durante le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe peggiorare con l’arrivo di piogge leggere che potrebbero interessare la zona. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 70% e si prevede una quantità di pioggia intorno ai 0.30mm. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai 23°C.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 100%, con possibili schiarite solo in alcune ore. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 21-22°C e il rischio di piogge leggere sarà ancora presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorizia per Mercoledì 21 Agosto indicano una giornata con nubi sparse al mattino, piogge leggere nel pomeriggio e cielo coperto in serata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i 20°C e i 30°C. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni del tempo a Gorizia, resta aggiornato con le fonti ufficiali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Gorizia

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +21.2° prob. 50 % 6.6 ENE max 6.1 Grecale 89 % 1011 hPa 3 nubi sparse +20.1° perc. +20.4° prob. 13 % 6.6 ENE max 5.8 Grecale 87 % 1010 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.6° prob. 25 % 4.9 NE max 6.1 Grecale 83 % 1011 hPa 9 nubi sparse +29.2° perc. +30.1° prob. 42 % 2.1 N max 9.4 Tramontana 52 % 1011 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +29.4° prob. 56 % 14.9 ENE max 21.8 Grecale 46 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +24.3° perc. +24.6° 0.23 mm 10.6 ENE max 21 Grecale 67 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.18 mm 9.8 NE max 12.3 Grecale 74 % 1014 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 10.5 ENE max 12.4 Grecale 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:59

