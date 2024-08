Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Gorizia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98-99%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est e velocità del vento che oscillerà tra i 10 e gli 11 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1008-1009 hPa.

Man mano che la mattina avanza, la copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, attestandosi intorno all’88-96%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +29°C verso le ore 10:00, con una percezione di caldo che si avvicinerà ai +30°C. Il vento continuerà a soffiare dall’Est – Nord Est con una velocità intorno ai 11 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole e temperature che si manterranno intorno ai +31°C. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni accompagnerà il pomeriggio, con probabilità di precipitazioni molto basse intorno al 10%. L’umidità si attesterà intorno al 42-46%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1008-1009 hPa.

In serata, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di poche nuvole e una probabilità di pioggia leggera intorno al 68%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +22°C, con una percezione di fresco intorno ai +23°C. Il vento continuerà a soffiare dall’Est – Nord Est con una velocità intorno ai 13 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Gorizia mostrano una giornata con un inizio nuvoloso che darà poi spazio al sole nel pomeriggio, per poi nuovamente coprirsi parzialmente in serata con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante il giorno, con una leggera diminuzione in serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata.

