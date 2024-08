Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto a Gorizia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della giornata si assisterà ad un aumento delle nubi sparse, fino a un cielo coperto nel tardo pomeriggio e sera.

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Gorizia indicano che la temperatura massima si attesterà intorno ai 32,4°C, con una temperatura percepita che potrà raggiungere i 33,3°C nel primo pomeriggio. La minima prevista sarà di 21,3°C durante le prime ore del mattino.

Durante la giornata, la velocità del vento si manterrà generalmente moderata, con punte massime intorno ai 9,8km/h provenienti da Est – Nord Est. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 10,1km/h nelle prime ore del mattino.

Le precipitazioni sono previste solo in alcune fasce orarie, con una probabilità che varia dal 3% al 21% durante la giornata. L’umidità si manterrà costante intorno al 75% nelle prime ore del mattino, per poi diminuire fino al 42% nel primo pomeriggio e aumentare nuovamente fino al 73% in serata.

La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015hPa durante la maggior parte della giornata, salendo leggermente a 1017hPa nelle ore serali.

In conclusione, Venerdì 9 Agosto a Gorizia si prevede una giornata con temperature elevate e un cielo che passerà da sereno a coperto nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alle possibili precipitazioni, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22° perc. +22.2° prob. 21 % 10.2 ENE max 10.7 Grecale 75 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.6° Assenti 9.5 ENE max 9.7 Grecale 75 % 1015 hPa 6 poche nuvole +23.8° perc. +24.1° Assenti 8.7 ENE max 11.9 Grecale 71 % 1016 hPa 9 poche nuvole +29.6° perc. +30.4° Assenti 5.8 ENE max 7.4 Grecale 50 % 1016 hPa 12 poche nuvole +32.2° perc. +33° Assenti 2.9 OSO max 4.5 Libeccio 42 % 1016 hPa 15 nubi sparse +31.8° perc. +32.9° Assenti 7.5 OSO max 6.3 Libeccio 45 % 1015 hPa 18 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 11 % 3.2 N max 4.5 Tramontana 73 % 1016 hPa 21 cielo coperto +24.6° perc. +25° prob. 3 % 7.6 ENE max 6.8 Grecale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:19

