Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Gravina di Catania mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede cielo sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio sono attese poche nuvole con una leggera diminuzione delle temperature. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature gradevoli.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 4km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 20% con la comparsa di poche nuvole. Le temperature massime saranno di circa +30°C, con una brezza leggera proveniente da Est – Sud Est a una velocità di 12km/h. L’umidità si manterrà intorno al 44% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno sui +26°C, con una brezza leggera proveniente da Est a una velocità di 5,5km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Gravina di Catania indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili. Sono previste poche variazioni significative nel breve termine, garantendo così una situazione meteorologica piacevole e senza particolari criticità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.1° perc. +24.4° Assenti 2.2 NNE max 5.2 Grecale 69 % 1012 hPa 4 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° Assenti 2.8 ONO max 4.4 Maestrale 68 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.3 SSO max 2.6 Libeccio 54 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +29.8° Assenti 8.9 SE max 7.4 Scirocco 43 % 1012 hPa 13 poche nuvole +30.5° perc. +30.8° prob. 12 % 15.1 ESE max 12 Scirocco 44 % 1011 hPa 16 poche nuvole +28.4° perc. +29.1° prob. 12 % 10.9 ESE max 10 Scirocco 52 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.5 E max 9.2 Levante 63 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.6° perc. +25.9° Assenti 0.9 NE max 3.1 Grecale 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:39

