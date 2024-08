Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Gravina di Catania si prevedono condizioni meteo variegate, con cielo sereno al mattino, nubi sparse e pioggia leggera nel pomeriggio e cielo coperto in serata. Le temperature massime saranno di circa 36,5°C nel corso della mattinata, mentre le minime si attesteranno intorno ai 27°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio le nubi si faranno più presenti, portando a possibili precipitazioni leggere. La sera, il cielo si coprirà completamente, con probabilità di piogge scarse.

Le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto alle temperature effettive, grazie alla presenza di una brezza leggera che contribuirà a mitigare il caldo. La velocità del vento si manterrà intorno ai 15-20 km/h con raffiche fino a 21,5 km/h.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 30-40% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1008hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gravina di Catania, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno al cielo sereno e alle temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.6° perc. +27.1° Assenti 6 ONO max 8.4 Maestrale 36 % 1008 hPa 4 cielo sereno +27° perc. +26.6° Assenti 5.5 ONO max 6.7 Maestrale 34 % 1008 hPa 7 poche nuvole +32° perc. +30.4° Assenti 8.2 O max 12 Ponente 26 % 1008 hPa 10 poche nuvole +36.3° perc. +34.7° Assenti 4.5 S max 11.7 Ostro 21 % 1007 hPa 13 nubi sparse +34.6° perc. +33.8° Assenti 13.3 ENE max 15.6 Grecale 28 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +33.1° perc. +32.6° 0.2 mm 7.2 NO max 16 Maestrale 33 % 1008 hPa 19 cielo coperto +31.2° perc. +30.2° Assenti 8.2 O max 17 Ponente 33 % 1008 hPa 22 nubi sparse +29.3° perc. +28.6° Assenti 5.1 NO max 11.9 Maestrale 37 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:03

