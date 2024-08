Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Gravina di Catania mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature. La sera tornerà il cielo sereno, mantenendo comunque una gradevole temperatura.

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25°C. La mattina il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +30°C. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con temperature intorno ai +29°C. Infine, la sera si presenterà con cielo sereno e temperature intorno ai +26°C.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Venerdì 30 Agosto a Gravina di Catania sarà una giornata piacevole e senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico. Tuttavia, è sempre consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteo e consultare aggiornamenti in tempo reale per godere al meglio della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.1° perc. +24° Assenti 3.6 ONO max 5 Maestrale 55 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.7° perc. +23.5° Assenti 3.2 NO max 4.5 Maestrale 54 % 1015 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 3 % 0.8 NO max 3.5 Maestrale 45 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +29.2° prob. 3 % 5.5 SE max 6.4 Scirocco 37 % 1015 hPa 13 poche nuvole +29.6° perc. +29.3° prob. 30 % 11.3 SE max 8.4 Scirocco 40 % 1014 hPa 16 nubi sparse +28.7° perc. +28.7° prob. 23 % 8 ESE max 9.1 Scirocco 44 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 11 % 1 SSE max 4.9 Scirocco 57 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° prob. 7 % 4.7 NO max 6.9 Maestrale 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:27

