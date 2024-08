Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Gravina di Catania si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo coperto durante la notte e nubi sparse al mattino. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni moderate, che tenderanno a diminuire verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori massimi intorno ai +30°C.

Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà elevata, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Nord Est con intensità leggera.

Al mattino, le nubi saranno sparse e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 78%. Le temperature saliranno fino a +29°C, con una leggera brezza proveniente da Est.

Nel pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più intense, con piogge moderate e temperature che si abbasseranno fino ai +26°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est – Nord Est.

In serata, il cielo rimarrà coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con venti leggeri che soffieranno da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Gravina di Catania indicano una giornata con variabilità delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni moderate nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche a Gravina di Catania nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.8° perc. +26° Assenti 0.3 ENE max 4.1 Grecale 60 % 1012 hPa 4 cielo coperto +25.1° perc. +25.2° prob. 3 % 1.3 N max 3.7 Tramontana 60 % 1012 hPa 7 nubi sparse +27.6° perc. +27.8° Assenti 5.9 E max 8.7 Levante 48 % 1013 hPa 10 nubi sparse +29.9° perc. +30.5° Assenti 12 ESE max 10.9 Scirocco 47 % 1013 hPa 13 pioggia moderata +28.5° perc. +29.6° 1.24 mm 12 ENE max 14.7 Grecale 55 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +23.6° perc. +23.6° 0.88 mm 17.5 ONO max 24.6 Maestrale 61 % 1015 hPa 19 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 2.2 O max 8.6 Ponente 55 % 1014 hPa 22 cielo coperto +24° perc. +23.9° prob. 3 % 3.8 NNE max 7.8 Grecale 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:32

