Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani giovedì 29 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Gravina in Puglia mostrano condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con cielo sereno, ma nel corso della giornata si avrà un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 24-30°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime saranno di circa 31-33°C, mentre la probabilità di precipitazioni leggere sarà intorno al 12-16%. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità crescente.

In serata, le nubi sparse continueranno a persistere con una probabilità di piogge leggere intorno al 22-29%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 22-24°C. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Nord Ovest con una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Gravina in Puglia indicano una giornata con un mix di sole e nuvole, con possibili precipitazioni nel pomeriggio e nella serata. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e di essere preparati a brevi rovesci di pioggia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Gravina in Puglia

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.2° Assenti 9 ONO max 13.7 Maestrale 69 % 1016 hPa 4 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° Assenti 8.6 ONO max 12.2 Maestrale 68 % 1015 hPa 7 poche nuvole +26.9° perc. +27° Assenti 8.9 NO max 12.2 Maestrale 45 % 1016 hPa 10 nubi sparse +31.4° perc. +30.3° Assenti 9.9 NNO max 12.2 Maestrale 31 % 1015 hPa 13 nubi sparse +32.4° perc. +31° prob. 12 % 19.4 NNE max 19.1 Grecale 28 % 1013 hPa 16 nubi sparse +30.7° perc. +29.7° prob. 35 % 19.2 NE max 19.9 Grecale 33 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +23.7° perc. +23.9° 0.81 mm 3.7 NO max 8.5 Maestrale 68 % 1016 hPa 22 nubi sparse +22.4° perc. +22.5° prob. 41 % 8.6 O max 14.1 Ponente 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:27

