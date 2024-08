Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Gravina in Puglia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature intorno ai 20°C, con leggere raffiche di vento provenienti da Nord – Nord Ovest. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili.

Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, con una probabilità che aumenterà fino al 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai 27°C, ma la pioggia potrebbe influenzare la percezione termica. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile.

La situazione continuerà a peggiorare verso sera, con piogge sempre più intense e una copertura nuvolosa che raggiungerà l’88%. Le temperature caleranno leggermente, ma l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di afa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e prepararsi a giornate instabili. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.5° perc. +20.7° prob. 20 % 7.6 NNO max 14 Maestrale 81 % 1010 hPa 3 poche nuvole +19.5° perc. +19.8° prob. 18 % 7.8 NO max 12.6 Maestrale 88 % 1009 hPa 6 poche nuvole +20.9° perc. +21.1° prob. 16 % 8 NO max 10.5 Maestrale 79 % 1010 hPa 9 poche nuvole +25.7° perc. +25.8° Assenti 4.9 N max 4.6 Tramontana 55 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +28.4° perc. +28.2° 0.14 mm 9 NE max 7 Grecale 42 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.11 mm 14.4 NNE max 15.8 Grecale 54 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +23.5° perc. +23.6° 0.51 mm 2.2 ENE max 5.6 Grecale 68 % 1010 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° prob. 26 % 2.8 N max 3.9 Tramontana 75 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.