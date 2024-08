Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Gravina in Puglia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento nel corso della mattina e un picco massimo nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e prevalenti provenienti da nord.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C con una leggera brezza proveniente da nord. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a raggiungere i +32°C intorno alle ore 09:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà una lieve variazione con l’arrivo di alcune nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte del tempo. La temperatura massima si attesterà sui +35°C intorno alle ore 13:00, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 11km/h provenienti da nord est.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +26°C intorno alle ore 23:00, con una leggera brezza che soffierà da nord – nord ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e cielo nuvoloso in serata. Le temperature si manterranno elevate, con un picco massimo nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere da nord. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.1° perc. +24.9° Assenti 4.8 NNO max 5.1 Maestrale 45 % 1016 hPa 4 cielo sereno +24° perc. +23.8° Assenti 0.3 N max 1.5 Tramontana 51 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.3° perc. +28° Assenti 1.2 N max 1.8 Tramontana 40 % 1017 hPa 10 cielo sereno +33.3° perc. +32.2° Assenti 3.1 N max 5.6 Tramontana 29 % 1016 hPa 13 cielo coperto +35.1° perc. +33.9° prob. 1 % 11.1 NE max 11.3 Grecale 25 % 1014 hPa 16 nubi sparse +32.5° perc. +31.2° prob. 1 % 17 NE max 17 Grecale 28 % 1014 hPa 19 cielo coperto +29.6° perc. +28.6° prob. 5 % 3.5 NNO max 4.6 Maestrale 32 % 1015 hPa 22 nubi sparse +27.1° perc. +27° prob. 1 % 5.1 NNO max 5.8 Maestrale 40 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:35

