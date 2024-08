Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana a Gravina in Puglia indicano un aumento delle temperature e variazioni nelle condizioni atmosferiche. Venerdì, il cielo si coprirà nel pomeriggio, mentre Sabato sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Domenica, ci si aspetta un cielo coperto con possibili precipitazioni nel pomeriggio. È consigliabile rimanere informati sulle variazioni del meteo e prepararsi di conseguenza.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Gravina in Puglia, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità di 5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina si prevedono poche nuvole con una copertura del 15% e una temperatura che raggiungerà i +31°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 3,4km/h, mentre l’umidità sarà del 32%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il 25% del cielo. Le temperature saranno elevate, con punte di +38,3°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est con raffiche fino a 11,7km/h. L’umidità salirà al 17%.

Sera

In serata la copertura nuvolosa aumenterà al 77% con temperature intorno ai +30,3°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 11,4km/h. L’umidità salirà al 37% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte a Gravina in Puglia, il cielo sarà coperto al 39% con una temperatura di +27°C e una brezza leggera proveniente da Nord Ovest con velocità di 8,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 42% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevedono poche nuvole con una copertura del 11% e una temperatura che raggiungerà i +26,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 10,4km/h, mentre l’umidità sarà del 42%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura del 7% e temperature elevate, con punte di +36,8°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord con una velocità di 10,1km/h. L’umidità sarà del 20%.

Sera

In serata la copertura nuvolosa aumenterà al 98% con temperature intorno ai +23,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 20,7km/h. L’umidità salirà al 60% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte a Gravina in Puglia, il cielo sarà coperto al 71% con una temperatura di +23,8°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina si prevedono poche nuvole con una copertura del 24% e una temperatura che raggiungerà i +23,5°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 3,2km/h, mentre l’umidità sarà del 57%.

Pomeriggio

Sera

In serata la copertura nuvolosa aumenterà al 100% con temperature intorno ai +25,5°C. Il vento soffierà da Sud con una velocità di 8,6km/h. L’umidità salirà al 51% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Gravina in Puglia si preannuncia con temperature elevate e variabilità delle condizioni meteorologiche. Mentre Venerdì sarà caratterizzato da un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, Sabato vedrà un cielo sereno con temperature in aumento. Domenica, invece, si prospetta una giornata con cielo coperto e possibili precipitazioni nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi di conseguenza.

