Previsioni Meteo Grottaglie: il bollettino per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Grottaglie, si prevede un clima caldo e soleggiato, con temperature in aumento e brezze leggere. Tuttavia, Sabato potrebbe registrare un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Si consiglia di rimanere informati sulle variazioni del meteo e di adattare le attività in base alle condizioni atmosferiche in evoluzione.

Venerdì 16 Agosto

Notte: Durante la notte a Grottaglie avremo cielo sereno con una temperatura di +27,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 6,7km/h.

Mattina: La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 ci aspettiamo una temperatura di +35,3°C con una leggera brezza da Nord a 6,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Alle 15:00 la temperatura sarà di +35,8°C con una brezza da Nord Est a 11,3km/h.

Sera: La serata si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +28,7°C alle 21:00, con una leggera brezza proveniente da Nord a 5km/h.

Sabato 17 Agosto

Notte: Durante la notte avremo cielo sereno con una temperatura di +28°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 6,5km/h.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno, ma la copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata. Alle 10:00 ci aspettiamo una temperatura di +36,3°C con una brezza leggera da Nord a 10,4km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio avremo poche nuvole con una temperatura di +34,6°C alle 16:00 e una brezza leggera da Nord – Nord Est a 10km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una temperatura di +26,8°C alle 20:00 e una brezza leggera da Est – Nord Est a 7,8km/h.

Domenica 18 Agosto

Notte: Durante la notte avremo nubi sparse con una temperatura di +25,6°C e una brezza leggera da Est – Nord Est a 7,5km/h.

Mattina: La mattina inizierà con cielo coperto, con una temperatura di +32,4°C alle 09:00 e una brezza leggera da Sud – Sud Ovest a 8,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio avremo cielo sereno con una temperatura di +34,5°C alle 12:00 e una brezza da Sud – Sud Ovest a 13,9km/h.

Sera: La serata si presenterà con cielo coperto e una temperatura di +27°C alle 20:00, con una brezza leggera da Sud Est a 3,8km/h.

In conclusione, il fine settimana a Grottaglie si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e brezze leggere. Tuttavia, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa nella giornata di Sabato, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di adattare le attività all’evolversi delle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.