Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

Le previsioni meteo per Grottaglie indicano un inizio settimana con temperature in aumento fino a martedì, per poi stabilizzarsi e diminuire leggermente verso giovedì. Nubi sparse caratterizzeranno la notte di lunedì, seguite da un cielo che si schiarirà nel pomeriggio. Mercoledì pomeriggio sono previste leggere piogge, mentre giovedì il cielo sarà nuvoloso. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo nei prossimi giorni.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Grottaglie, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,7°C con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 17,9km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature saliranno fino a +33,5°C con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 24,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, con poche nuvole e una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,7°C con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 26,7km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,4°C con una brezza leggera proveniente da Est a una velocità di 6,2km/h.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Grottaglie, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,6°C con una brezza leggera proveniente da Ovest a una velocità di 6km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C con una brezza leggera proveniente da Nord Est a una velocità di 7,7km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,3°C con una brezza proveniente da Nord Est a una velocità di 9,3km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,3°C con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 10,9km/h.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Grottaglie, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,5°C con una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 12km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30,3°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 9,4km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,4°C con una brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 11,8km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,6°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 7,3km/h.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Grottaglie, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 10km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature saliranno fino a +30,5°C con una brezza proveniente da Nord a una velocità di 18,4km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,1°C con una brezza proveniente da Sud Est a una velocità di 11,9km/h.

Sera: In serata il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,7°C con una brezza leggera proveniente da Ovest a una velocità di 9,8km/h.

In base alle previsioni meteo, possiamo osservare un trend di temperature in aumento fino a martedì, per poi stabilizzarsi e iniziare a diminuire leggermente verso giovedì. Le precipitazioni sono previste solo per mercoledì pomeriggio, con una leggera pioggia. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo nei prossimi giorni.

