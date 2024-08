Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Iglesias mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +22°C. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +31°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si manterranno intorno ai +31°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. In serata, le temperature caleranno leggermente, ma il cielo rimarrà sereno, offrendo una piacevole serata estiva con temperature intorno ai +23°C.

Le condizioni meteo a Iglesias per Giovedì 29 Agosto si preannunciano ideali per chi desidera trascorrere una giornata all’aria aperta, godendo del sole e delle temperature estive. Le previsioni non indicano la presenza di precipitazioni e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente per l’intera giornata.

In base alle previsioni attuali, possiamo affermare che i prossimi giorni a Iglesias saranno caratterizzati da un clima stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno su valori estivi. È consigliabile approfittare di queste condizioni meteo favorevoli per godere appieno delle bellezze di questa località sarda.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21° perc. +21° prob. 7 % 3.3 NNE max 4.3 Grecale 71 % 1016 hPa 4 cielo sereno +20.5° perc. +20.7° prob. 11 % 4.9 ENE max 5.1 Grecale 77 % 1016 hPa 7 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 6 % 4.6 ENE max 6.2 Grecale 58 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.4° perc. +30.9° prob. 3 % 3 OSO max 11.7 Libeccio 36 % 1016 hPa 13 cielo sereno +30.9° perc. +31.1° Assenti 12.5 OSO max 12 Libeccio 42 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.7° perc. +29.4° prob. 8 % 8.2 O max 6.2 Ponente 51 % 1015 hPa 19 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° Assenti 3.9 ENE max 4.8 Grecale 65 % 1016 hPa 22 cielo sereno +22.8° perc. +23° Assenti 5.2 E max 5.5 Levante 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:57

