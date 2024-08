Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Iglesias mostrano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un massimo del 10% durante le ore centrali del pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 36°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 34°C verso le ore 11:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità variabile tra i 5km/h e i 16km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera crescita della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36°C intorno alle 13:00 e diminuiranno leggermente nel tardo pomeriggio.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura che si abbasserà gradualmente, ma rimarrà piacevolmente calda. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord, con una velocità intorno ai 6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Iglesias indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature che potrebbero rimanere sopra i 30°C.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.2° perc. +24.2° Assenti 5.9 NNE max 6.3 Grecale 58 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 4.2 NE max 4.9 Grecale 58 % 1015 hPa 7 cielo sereno +30.2° perc. +29.9° Assenti 4.5 NNO max 6.6 Maestrale 40 % 1015 hPa 10 cielo sereno +35.2° perc. +34.7° Assenti 8.4 ONO max 12.3 Maestrale 29 % 1015 hPa 13 cielo sereno +36.2° perc. +35.5° Assenti 18.8 NNO max 20.6 Maestrale 26 % 1015 hPa 16 cielo sereno +33° perc. +32.6° Assenti 16.9 NNO max 25.1 Maestrale 34 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25° perc. +25.2° Assenti 6.6 N max 8.4 Tramontana 62 % 1016 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +24.5° Assenti 5.9 NNE max 6.5 Grecale 51 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 20:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.