Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Imola prevedono una giornata caratterizzata da un cielo sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 27°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile tra Sud Ovest e Nord Est.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con la presenza di nubi sparse e temperature che potranno superare i 37°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo prevalentemente da Nord Est.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, diventando coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C con una leggera brezza proveniente da Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola indicano una giornata calda con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Imola.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° Assenti 3.2 SSO max 4.2 Libeccio 55 % 1019 hPa 3 cielo sereno +24.5° perc. +24.5° Assenti 3.3 OSO max 4 Libeccio 57 % 1018 hPa 6 cielo sereno +27.3° perc. +27.6° Assenti 2.1 SO max 2 Libeccio 49 % 1019 hPa 9 cielo sereno +33.3° perc. +33.2° Assenti 7.9 NNE max 6 Grecale 35 % 1018 hPa 12 cielo sereno +37° perc. +37.2° Assenti 9.4 NNE max 6.1 Grecale 28 % 1016 hPa 15 nubi sparse +37.6° perc. +37.9° Assenti 13.4 ENE max 10.8 Grecale 27 % 1014 hPa 18 nubi sparse +30.6° perc. +30.5° Assenti 10.1 ESE max 15.2 Scirocco 40 % 1014 hPa 21 cielo coperto +27.7° perc. +27.8° Assenti 5.5 S max 7.1 Ostro 46 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.