Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani domenica 25 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Imola indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +28,7°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con la presenza di nubi che porteranno ad un aumento dell’umidità. Le temperature massime saranno di circa +34°C durante le ore centrali del giorno. Non sono previste precipitazioni significative, ma la nuvolosità potrebbe aumentare fino al 94% nel primo pomeriggio.

La sera a Imola sarà caratterizzata da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +26°C. La copertura nuvolosa diminuirà leggermente rispetto al pomeriggio, ma l’umidità rimarrà piuttosto elevata, intorno al 62%.

In generale, Domenica 25 Agosto a Imola sarà una giornata calda e umida, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e all’umidità che potrebbero influire sul benessere generale.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Imola indicano un mantenimento delle condizioni di instabilità, con possibili precipitazioni e un calo delle temperature a partire da Lunedì. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° Assenti 13.2 SO max 20.8 Libeccio 55 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 13 OSO max 20.3 Libeccio 64 % 1014 hPa 6 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 8.6 OSO max 16 Libeccio 58 % 1015 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +29.6° Assenti 8.5 NO max 10.3 Maestrale 37 % 1015 hPa 12 poche nuvole +33.6° perc. +32.9° Assenti 11.1 N max 10.8 Tramontana 31 % 1013 hPa 15 nubi sparse +34.1° perc. +33.2° Assenti 10.4 NNE max 8.4 Grecale 29 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +28° Assenti 9.6 ESE max 12.9 Scirocco 57 % 1013 hPa 21 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° Assenti 6.9 SSO max 8.2 Libeccio 57 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:57

