Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

Le previsioni meteo a Imola per Mercoledì 21 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +28°C percepiti. Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere, con temperature che potranno raggiungere i +31°C. Durante la sera e la notte, invece, sono attese nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature, che si assesteranno intorno ai +22°C.

Durante la giornata, la copertura nuvolosa oscillerà tra il 0% e il 10%, con un aumento delle nubi previsto solo in serata. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno assenti per gran parte della giornata, ad eccezione di una leggera pioggia prevista in serata con un’intensità di 0.36mm.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50% durante il giorno, salendo leggermente in serata fino al 85%. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1011hPa durante la giornata, con un lieve aumento previsto in serata.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Imola si prevede un mantenimento delle condizioni di instabilità, con possibili precipitazioni e un aumento della copertura nuvolosa. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21.7° Assenti 9.8 SO max 9.4 Libeccio 79 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.4° Assenti 8.4 SO max 8.1 Libeccio 73 % 1010 hPa 6 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 4.6 SO max 5.8 Libeccio 67 % 1010 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +28.8° Assenti 6.7 N max 5.5 Tramontana 54 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +31.8° Assenti 8.7 NE max 7.5 Grecale 46 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +32.2° prob. 1 % 14.7 ENE max 12.8 Grecale 46 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +24.2° perc. +24.8° 0.36 mm 8.7 ENE max 12.9 Grecale 78 % 1012 hPa 21 nubi sparse +22.6° perc. +23.2° prob. 16 % 5.8 SO max 6 Libeccio 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:04

