Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a Imola si prospetta una giornata con variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo sereno e temperature gradevoli, che si alzeranno gradualmente durante la mattina. Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di nubi sparse, con possibilità di pioggia leggera e un aumento dell’umidità. La sera, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, portando a una serata piovosa.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +22°C. Le prime ore del mattino vedranno un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i +21°C e i +24°C.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con un lieve aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +32°C con una leggera brezza proveniente da nord. Verso le ore 10:00 è prevista una possibile pioggia leggera, che potrebbe portare a una diminuzione delle temperature percepite.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo con temperature che si manterranno intorno ai +35°C. La brezza proveniente da nord contribuirà a mantenere una sensazione di caldo intenso, nonostante la copertura nuvolosa. Le precipitazioni potrebbero manifestarsi con una leggera pioggia.

In serata, la situazione meteorologica si complicherà con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con un’umidità che raggiungerà il 72%. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del vento, che potrebbero intensificarsi durante la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 7 Agosto a Imola indicano una giornata con variazioni climatiche significative, con un inizio di giornata soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso con possibili precipitazioni. È consigliabile essere preparati a fronteggiare cambi repentini nelle condizioni meteorologiche e a prestare attenzione alle eventuali piogge durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.3° perc. +22.6° prob. 73 % 4.8 SO max 6 Libeccio 80 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.7° prob. 24 % 2.8 OSO max 5 Libeccio 83 % 1011 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° prob. 16 % 3.1 OSO max 3.4 Libeccio 72 % 1012 hPa 9 nubi sparse +30.4° perc. +31.1° Assenti 7.6 N max 6.6 Tramontana 47 % 1012 hPa 12 nubi sparse +35.1° perc. +35.5° Assenti 9.3 N max 12 Tramontana 33 % 1011 hPa 15 cielo coperto +35.6° perc. +35.8° Assenti 7.5 ENE max 12.1 Grecale 31 % 1010 hPa 18 nubi sparse +28.9° perc. +30° prob. 7 % 12.8 ESE max 19.4 Scirocco 54 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +24.2° perc. +24.5° 0.17 mm 4.5 OSO max 5.4 Libeccio 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:26

