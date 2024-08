Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Imola si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. Le raffiche di vento saranno prevalentemente di direzione Sud Ovest, con intensità variabile durante la giornata. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapido aumento, con valori che potrebbero superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature raggiungeranno valori elevati, con punte superiori ai +33°C. Il vento soffierà con intensità variabile, ma senza particolari fenomeni meteorologici rilevanti.

Durante la sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, pur mantenendosi su valori piuttosto caldi. Le raffiche di vento potrebbero aumentare leggermente, ma senza impatti significativi sulle condizioni meteo complessive.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Imola si prevedono condizioni di bel tempo e temperature elevate, con cieli generalmente sereni e venti di brezza. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere adeguata idratazione e protezione solare. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 10.4 SO max 13.5 Libeccio 60 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.5° Assenti 7.3 OSO max 8.3 Libeccio 66 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.4° Assenti 6.1 OSO max 8.6 Libeccio 62 % 1017 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +30.8° Assenti 5.6 NNO max 8.4 Maestrale 45 % 1017 hPa 12 cielo sereno +33.9° perc. +33.8° Assenti 7.3 NNE max 11.7 Grecale 33 % 1015 hPa 15 cielo sereno +34.6° perc. +34.2° Assenti 5 NE max 9.3 Grecale 30 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.3° perc. +28.2° Assenti 8.9 SE max 14.1 Scirocco 57 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° Assenti 12 SSO max 16.8 Libeccio 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:58

