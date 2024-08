Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: il bollettino per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Incisa in Val d’Arno indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino al pomeriggio, quando si prevede un cielo più nuvoloso. Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese precipitazioni, con piogge moderate che potrebbero intensificarsi verso la sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera percezione di calore di circa 23,2°C. Il vento soffierà da Est con una velocità di circa 4,7km/h.

Al mattino, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una percentuale che varia tra il 38% e il 73%. Le temperature saliranno fino a toccare i 33,5°C intorno alle 09:00, con una percezione di calore di 33,2°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 8,1km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il suo picco massimo, con una percentuale che oscillerà tra il 76% e l’82%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 37,7°C intorno alle 13:00, con una percezione di calore di 37°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud, con raffiche che potranno superare i 11km/h.

Nella sera, il cielo sarà coperto, con una percentuale di nuvole che si manterrà intorno al 98%. Le precipitazioni inizieranno a farsi più consistenti, con piogge moderate che potranno portare accumuli significativi. Le temperature caleranno fino a 22,4°C intorno alle 21:00, con una percezione di calore di 23°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 5,6km/h.

In conclusione, per Giovedì 15 Agosto a Incisa in Val d’Arno, ci aspettiamo una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina e del pomeriggio, seguita da precipitazioni moderate in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 37,7°C, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 23°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prepararsi adeguatamente per affrontare possibili piogge intense nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 3.5 ESE max 3.3 Scirocco 71 % 1014 hPa 4 poche nuvole +21.9° perc. +22.1° Assenti 4.4 E max 4.3 Levante 74 % 1014 hPa 7 nubi sparse +28.6° perc. +29.1° Assenti 2.3 ESE max 3.8 Scirocco 50 % 1015 hPa 10 nubi sparse +35.1° perc. +34.6° Assenti 4.6 SSO max 8.9 Libeccio 29 % 1014 hPa 13 nubi sparse +37.7° perc. +37° Assenti 6.4 S max 11.3 Ostro 23 % 1012 hPa 16 nubi sparse +32.9° perc. +33.6° prob. 6 % 15.5 O max 21.7 Ponente 40 % 1013 hPa 19 pioggia moderata +23.9° perc. +24.7° 1.86 mm 4.9 E max 6.9 Levante 89 % 1017 hPa 22 cielo coperto +22.4° perc. +23° prob. 89 % 4.8 E max 4.6 Levante 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:13

