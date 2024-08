Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Incisa in Val d’Arno si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, che tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata fino a coprire completamente il cielo nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 35°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al risveglio, dalle prime ore del mattino fino alle prime ore del pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 12% e il 51%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-28°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est.

Nel pomeriggio, a partire dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 80% fino al 100%. Le temperature massime toccheranno i 35,5°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 33°C. Il vento sarà debole, con raffiche leggere provenienti prevalentemente dal Nord Est.

Nella serata, il cielo rimarrà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C. Il vento sarà ancora debole, proveniente dall’Est – Nord Est.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Incisa in Val d’Arno, si prevede un persistere delle condizioni di instabilità atmosferica, con cieli nuvolosi e temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili a quelli di Sabato 31 Agosto. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni delle previsioni e di adottare le dovute precauzioni in caso di condizioni meteorologiche avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.2° perc. +22.8° Assenti 5.6 ENE max 4.9 Grecale 51 % 1016 hPa 4 poche nuvole +22.5° perc. +22° Assenti 6.5 ENE max 5.8 Grecale 47 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.3° perc. +27.8° Assenti 3.8 NE max 5.5 Grecale 37 % 1017 hPa 10 nubi sparse +34.1° perc. +32.6° Assenti 7.3 ENE max 12.8 Grecale 25 % 1016 hPa 13 nubi sparse +35.5° perc. +33.8° Assenti 10 NE max 9.5 Grecale 21 % 1015 hPa 16 cielo coperto +33.7° perc. +32.1° Assenti 9.1 NE max 13.6 Grecale 25 % 1014 hPa 19 cielo coperto +25.9° perc. +25.8° Assenti 7 E max 8.3 Levante 46 % 1016 hPa 22 cielo coperto +24.3° perc. +24.2° Assenti 5.6 ENE max 5.2 Grecale 51 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:46

