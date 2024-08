Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Incisa in Val d’Arno mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche durante la giornata.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà in prevalenza sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10-12%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,7°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +36,4°C alle 09:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori intorno ai +28,2°C alle 06:00 e ai +36,5°C alle 09:00. Il vento soffierà a velocità contenute, con intensità tra i 1,5 e i 5,1 km/h provenienti prevalentemente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 50% alle prime ore del mattino, per poi scendere al 29% verso le 09:00. La pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo coperto. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 49% intorno alle 12:00, per poi arrivare al 100% dalle 13:00 alle 17:00. Le temperature massime saranno raggiunte verso le 11:00, con valori intorno ai +39°C. La percezione della temperatura si manterrà costante intorno ai +39,2°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,6 km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 23-26% nel corso del pomeriggio, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014-1016hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si attenuerà leggermente, scendendo al 92% intorno alle 20:00. Le temperature si abbasseranno gradualmente, con valori intorno ai +27,6°C alle 20:00 e ai +25,9°C alle 23:00. La percezione della temperatura si manterrà costante intorno ai +28,3°C. Il vento sarà leggero, con intensità compresa tra 0,4 e 3,3 km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità aumenterà leggermente fino al 58% verso le 23:00, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Incisa in Val d’Arno, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature massime, con possibili precipitazioni nel corso della settimana. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni atmosferiche e di prendere le dovute precauzioni in caso di variazioni improvvisi del meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Incisa in Val d’Arno

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25° perc. +25° Assenti 5.1 ENE max 4.8 Grecale 57 % 1019 hPa 4 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 5 ENE max 4.5 Grecale 57 % 1019 hPa 7 cielo sereno +31.1° perc. +31.1° Assenti 3.4 ENE max 5.2 Grecale 40 % 1018 hPa 10 nubi sparse +38.1° perc. +38.4° Assenti 1.5 N max 3.6 Tramontana 26 % 1017 hPa 13 cielo coperto +38.8° perc. +38.6° Assenti 3.2 NO max 4.4 Maestrale 23 % 1015 hPa 16 cielo coperto +37.4° perc. +37.3° Assenti 8.6 ONO max 8.1 Maestrale 26 % 1014 hPa 19 cielo coperto +28.5° perc. +29.2° Assenti 0.4 ONO max 5.6 Maestrale 51 % 1015 hPa 22 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.2 NE max 3.8 Grecale 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:19

