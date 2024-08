Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Incisa in Val d’Arno mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina toscana per tutto il giorno.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con temperature in lieve aumento, con valori che si attesteranno intorno ai +29,1°C. La percezione termica sarà leggermente superiore, raggiungendo i +29,5°C. Il vento soffierà a una velocità di 3,2km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 5,5km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1013hPa.

Nel corso del pomeriggio, le temperature continueranno a salire, con punte massime attese intorno ai +34,7°C. La percezione termica potrà raggiungere i +34°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, con una velocità di 6,1km/h proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà al 29% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

La sera sarà caratterizzata da un calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai +24°C. La percezione termica sarà leggermente superiore, raggiungendo i +24,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,5km/h proveniente da Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 74% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Incisa in Val d’Arno indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature in aumento. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre il vento sarà generalmente leggero. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Incisa in Val d’Arno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 5.8 ENE max 5.2 Grecale 73 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20.3° Assenti 5.3 ENE max 4.7 Grecale 77 % 1013 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.6 NE max 5.5 Grecale 56 % 1013 hPa 10 cielo sereno +32.9° perc. +33° Assenti 0.8 OSO max 3.1 Libeccio 37 % 1013 hPa 13 cielo sereno +34.7° perc. +34° Assenti 6.1 O max 5.3 Ponente 29 % 1011 hPa 16 poche nuvole +33.2° perc. +32.7° prob. 1 % 6 NNO max 6.9 Maestrale 33 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.8° perc. +25.2° Assenti 1.6 NE max 4.7 Grecale 70 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23° perc. +23.4° Assenti 3.5 ENE max 3.7 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.