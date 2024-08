Previsioni Meteo Isernia: tutti i dettagli per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Isernia mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibilità di precipitazioni.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, le nubi aumenteranno e si prevedono precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i +34,8°C con venti provenienti da Sud Ovest a una velocità di 11,4km/h. L’umidità salirà al 26% e la pressione atmosferica scenderà a 1012hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare con nubi sparse e una leggera probabilità di piogge leggere. La temperatura si manterrà intorno ai +20,5°C con venti deboli da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 80% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Isernia indicano una giornata con temperature elevate, possibili precipitazioni nel pomeriggio e condizioni atmosferiche variabili. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti climatici nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 2.3 NO max 3.3 Maestrale 67 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° Assenti 3.6 NNO max 4.2 Maestrale 67 % 1014 hPa 7 poche nuvole +28.7° perc. +28.5° Assenti 4.2 SSO max 3.8 Libeccio 42 % 1014 hPa 10 nubi sparse +33.4° perc. +32.3° Assenti 9 SO max 9.1 Libeccio 29 % 1013 hPa 13 nubi sparse +33.4° perc. +32.7° prob. 16 % 12.2 O max 13 Ponente 31 % 1012 hPa 16 forte pioggia +19° perc. +19.4° 7.45 mm 8.1 ESE max 15.2 Scirocco 93 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.53 mm 4.9 N max 5.3 Tramontana 85 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 49 % 4.1 NO max 4.8 Maestrale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:08

