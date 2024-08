Previsioni Meteo Isernia: tutti i dettagli per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Condizioni meteo a Isernia per il weekend prevedono cieli sereni con leggere nubi. Le temperature si manterranno gradevoli, con massime intorno ai +32°C. Venti provenienti da Nord – Nord Est a velocità moderate. L’umidità oscillerà tra il 25% e il 47%. Pressione atmosferica stabile attorno ai 1015hPa. Weekend ideale per attività all’aperto, con qualche passaggio nuvoloso. Resta consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Isernia il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 7,5km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +31,2°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 15,1km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 30% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature massime saranno di +30,8°C, con venti provenienti da Nord Est a una velocità di 15km/h. L’umidità aumenterà al 31% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

Sera

In serata le nubi si diraderanno, con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature scenderanno a +22,4°C, con venti leggeri da Nord a 7,5km/h. L’umidità aumenterà al 58% e la pressione atmosferica si attesterà a 1017hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una brezza leggera da Nord a una velocità di 8,1km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1017hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +31,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 20,3km/h, con una brezza vivace. L’umidità sarà del 28% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi si faranno più presenti, con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature massime saranno di +30,6°C, con venti provenienti da Nord – Nord Est a una velocità di 23,1km/h. L’umidità aumenterà al 31% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1014hPa.

Sera

In serata le nubi si diraderanno, con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a +22,1°C, con venti leggeri da Nord a 8,9km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si attesterà a 1017hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una brezza leggera da Nord a una velocità di 8km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +32°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 10,2km/h, con una brezza leggera. L’umidità sarà del 25% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +31,1°C, con venti provenienti da Nord – Nord Est a una velocità di 8km/h. L’umidità aumenterà al 28% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

Sera

In serata le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature scenderanno a +23,6°C, con venti leggeri da Nord a 4,9km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

In conclusione, il fine settimana a Isernia si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Sarà possibile godersi giornate soleggiate con qualche passaggio nuvoloso, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.

