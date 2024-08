Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Isola di Capo Rizzuto mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 31% e il 76%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i 27,5°C e i 31,1°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i 28,4°C e i 33,4°C.

Durante la sera, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 54%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che si aggireranno intorno ai 28°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto al pomeriggio, con valori intorno ai 29,3°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una brezza leggera che soffierà principalmente da direzioni variabili, con intensità che non supererà i 18,7km/h. Le raffiche di vento saranno generalmente assenti, garantendo una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 53% e una pressione atmosferica stabile attorno ai 1010hPa.

In conclusione, Domenica 25 Agosto a Isola di Capo Rizzuto si prospetta come una giornata piacevole, con temperature gradevoli e condizioni meteo stabili. Le previsioni del tempo indicano nubi sparse durante la mattina e il pomeriggio, seguite da una leggera diminuzione della copertura nuvolosa durante la sera. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Isola di Capo Rizzuto.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.9° perc. +28.3° Assenti 11.4 N max 16.5 Tramontana 65 % 1012 hPa 3 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 8 ONO max 10.3 Maestrale 63 % 1012 hPa 6 nubi sparse +27.5° perc. +28.4° Assenti 5.5 ONO max 6 Maestrale 57 % 1012 hPa 9 nubi sparse +29.6° perc. +30.6° Assenti 4 E max 10.3 Levante 51 % 1012 hPa 12 nubi sparse +30.1° perc. +31.8° prob. 3 % 10.7 ESE max 11.1 Scirocco 54 % 1011 hPa 15 nubi sparse +31.1° perc. +33.4° prob. 11 % 13.5 SO max 18.7 Libeccio 53 % 1010 hPa 18 nubi sparse +28.4° perc. +30.1° prob. 7 % 14.6 O max 16.6 Ponente 61 % 1010 hPa 21 nubi sparse +27.4° perc. +28.2° Assenti 10.8 ONO max 12.2 Maestrale 55 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:28

