Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Isola di Capo Rizzuto mostrano un’iniziale instabilità con piogge leggere e moderate durante la notte, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche durante la mattina con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, tuttavia, sono attese nuove precipitazioni, con piogge moderate che potrebbero persistere fino alla sera.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 55% e temperature intorno ai +26°C. La situazione peggiora leggermente all’01:00 con pioggia leggera al 100% di copertura nuvolosa e temperature in calo intorno ai +24,7°C.

Nel corso della mattina, le condizioni meteorologiche migliorano con nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si mantengono intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est.

Durante il pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 34% e temperature intorno ai +26,6°C. Le precipitazioni diventano moderate dalle 14:00, con una copertura nuvolosa del 25% e temperature che potrebbero salire fino a +28,2°C.

Nella sera, il cielo si copre nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiunge il 100% a partire dalle 19:00 e temperature intorno ai +25,7°C. Le precipitazioni diminuiscono, con una probabilità del 7% di piogge leggere.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Isola di Capo Rizzuto si prevede un inizio di giornata con nubi sparse e temperature gradevoli, seguito da un pomeriggio con piogge moderate e un calo delle temperature. Le condizioni atmosferiche potrebbero migliorare leggermente in serata, con una diminuzione delle precipitazioni. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per eventuali variazioni improvvisi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.12 mm 11.7 NO max 15 Maestrale 64 % 1007 hPa 3 pioggia moderata +23.4° perc. +23.7° 1.06 mm 13.7 NO max 15 Maestrale 75 % 1007 hPa 6 nubi sparse +24.1° perc. +24.4° prob. 75 % 6.8 NNO max 7.2 Maestrale 71 % 1007 hPa 9 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 33 % 8.2 ESE max 8.6 Scirocco 64 % 1008 hPa 12 poche nuvole +27.2° perc. +28.7° prob. 40 % 12.9 ESE max 13.8 Scirocco 64 % 1008 hPa 15 pioggia moderata +26.7° perc. +28.2° 1.98 mm 8.9 NNE max 19 Grecale 68 % 1008 hPa 18 nubi sparse +25.9° perc. +26.4° prob. 82 % 3.4 SO max 12.7 Libeccio 71 % 1008 hPa 21 nubi sparse +24.9° perc. +25.3° prob. 3 % 8.7 NO max 10 Maestrale 70 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:37

