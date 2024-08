Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Isola di Capo Rizzuto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno precipitazioni leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata. Nel pomeriggio, è attesa una pioggia moderata, mentre dalla sera in poi il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a schiarite e a un cielo sereno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest e una copertura nuvolosa del 6%. Le precipitazioni saranno assenti.

Al risveglio, al mattino presto, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa al 92% con una temperatura di +25°C e precipitazioni leggere. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 7,1 km/h.

Nel corso della mattinata, le precipitazioni continueranno ad interessare la zona con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 99%. Le temperature oscilleranno tra i +26°C e i +27°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 20 km/h.

Nel pomeriggio, la pioggia si intensificherà, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 79% e temperature che scenderanno fino ai +23°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 22 km/h.

In serata, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 6% e temperature intorno ai +24°C. Il vento sarà ancora presente, proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 11,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto per Martedì 20 Agosto indicano un inizio di giornata instabile con precipitazioni e copertura nuvolosa, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente alle diverse condizioni climatiche che si potranno verificare.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +25.5° perc. +25.4° Assenti 7.7 NO max 8.1 Maestrale 52 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +23.5° perc. +23.5° 0.52 mm 10.5 N max 14 Tramontana 60 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +23.8° perc. +23.8° 0.38 mm 15.9 NNO max 19.9 Maestrale 62 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +26.9° perc. +27.9° 0.11 mm 15.1 NNE max 14.7 Grecale 58 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +26.8° perc. +28.1° 0.15 mm 10.1 ENE max 13.9 Grecale 63 % 1008 hPa 15 pioggia moderata +23.8° perc. +24.2° 2.3 mm 17.3 ONO max 22 Maestrale 76 % 1009 hPa 18 nubi sparse +24.8° perc. +25° prob. 73 % 7.8 NO max 10.5 Maestrale 67 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +23.9° perc. +24.3° 0.34 mm 11.1 NNO max 13.1 Maestrale 75 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.