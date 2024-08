Previsioni Meteo La Spezia: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a La Spezia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 67%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà, scendendo intorno al 33%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 27-28°C verso le ore centrali della giornata. Il vento sarà debole, proveniente da Sud, con una velocità intorno ai 4-6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 28%. Le temperature massime toccheranno i 29-30°C, con una brezza leggera che soffierà da Ovest – Sud Ovest.

Nel tardo pomeriggio e in serata, è prevista la possibilità di pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno al 18%. Le temperature si attesteranno intorno ai 28°C, con una leggera diminuzione della pressione atmosferica.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a La Spezia indicano una giornata con alternanza di nubi sparse e piogge leggere, temperature gradevoli e venti deboli. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un cielo più sereno e temperature stabili attorno ai 28-30°C.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.6° perc. +24.1° prob. 16 % 10.2 NO max 13.1 Maestrale 77 % 1017 hPa 3 nubi sparse +23° perc. +23.3° Assenti 8.7 NNO max 10 Maestrale 77 % 1016 hPa 6 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 7.2 NNE max 8.7 Grecale 70 % 1016 hPa 9 nubi sparse +27.5° perc. +28.3° Assenti 1.5 S max 4.7 Ostro 55 % 1017 hPa 12 nubi sparse +29.1° perc. +30° prob. 1 % 7.3 SO max 9.9 Libeccio 51 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +28.5° perc. +29.8° 0.12 mm 6.8 ONO max 9.8 Maestrale 57 % 1015 hPa 18 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 33 % 9.6 NNE max 11.2 Grecale 68 % 1016 hPa 21 nubi sparse +24.7° perc. +24.9° prob. 4 % 7.8 NNE max 7.8 Grecale 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:59

