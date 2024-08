Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a La Spezia indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della giornata il cielo si manterrà sereno con poche nuvole sparse.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Nel corso del pomeriggio, le temperature raggiungeranno i +29°C, con una brezza che soffierà da Sud Ovest. Anche durante la sera, le condizioni rimarranno stabili, con temperature intorno ai +25°C e una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-70%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1016-1017hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a La Spezia ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica, con temperature che dovrebbero rimanere piuttosto costanti e una bassa probabilità di precipitazioni. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta e di approfittare delle condizioni meteo favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° prob. 25 % 7 NE max 7.7 Grecale 67 % 1017 hPa 3 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° prob. 5 % 9.4 NNE max 9.5 Grecale 67 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.8° perc. +25° prob. 2 % 7 NNE max 8.4 Grecale 66 % 1017 hPa 9 cielo sereno +28.6° perc. +29.4° prob. 4 % 3.5 SSO max 4 Libeccio 52 % 1017 hPa 12 cielo sereno +29.7° perc. +30.6° Assenti 7.1 OSO max 7.8 Libeccio 50 % 1016 hPa 15 cielo sereno +28.8° perc. +30.1° prob. 12 % 5 ONO max 7.8 Maestrale 55 % 1016 hPa 18 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 16 % 10.3 NO max 12.7 Maestrale 70 % 1015 hPa 21 poche nuvole +25.6° perc. +26° Assenti 10 NNO max 11.7 Maestrale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:57

