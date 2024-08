Previsioni Meteo Lainate: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Lainate si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 75-84%. Le temperature oscilleranno tra i +20,6°C e i +21,8°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità moderate provenendo prevalentemente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 22,1km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.13-0.32mm, con un’umidità che si attesterà intorno all’86-87% e una pressione atmosferica di 1008-1009hPa.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si libererà dalle nubi, regalando un’atmosfera più serena e soleggiata. Le temperature saliranno gradualmente, con punte massime attese intorno ai +32°C nel primo pomeriggio. Il vento si attenuerà leggermente, mantenendo comunque una direzione costante da Sud – Sud Est. Le precipitazioni tenderanno a diminuire fino a scomparire completamente, mentre l’umidità si attesterà intorno al 41-46%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà sereno e privo di nuvole, con temperature che si manterranno elevate ma in leggero calo rispetto alle ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare in modo leggero, con raffiche che non supereranno i 9,3km/h provenienti da Sud. Tuttavia, verso sera è previsto un ritorno delle piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 49%. Le precipitazioni saranno di circa 0.18-0.22mm, con un’umidità che si attesterà intorno al 58-69% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1008-1009hPa.

In conclusione, Sabato 3 Agosto a Lainate si preannuncia come una giornata con un inizio instabile a causa di piogge leggere al mattino, seguito da un miglioramento delle condizioni meteorologiche con cielo sereno e temperature in aumento durante il giorno. Tuttavia, verso sera è previsto un nuovo peggioramento con il ritorno delle piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a repentini cambiamenti delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.8° perc. +21.9° 0.28 mm 7.4 NE max 13.2 Grecale 75 % 1007 hPa 3 nubi sparse +20.8° perc. +21.2° prob. 63 % 7 NE max 18.3 Grecale 86 % 1008 hPa 6 nubi sparse +22.5° perc. +22.6° prob. 48 % 3.9 NNO max 5.3 Maestrale 68 % 1008 hPa 9 cielo sereno +28.2° perc. +28.6° prob. 5 % 5.1 SE max 4.4 Scirocco 49 % 1009 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +31.6° prob. 3 % 8.9 SSE max 6.4 Scirocco 42 % 1008 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +32.4° prob. 1 % 11.5 SSE max 7.7 Scirocco 42 % 1007 hPa 18 cielo sereno +28.5° perc. +29.9° prob. 7 % 6.8 S max 9.3 Ostro 58 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +25.2° perc. +25.7° 0.2 mm 4 ENE max 4.9 Grecale 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:45

