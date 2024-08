Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lainate indicano che Venerdì il cielo sarà prevalentemente coperto al mattino, con temperature in aumento nel pomeriggio. Sabato, il cielo si coprirà ulteriormente con pioggia in arrivo in serata. Domenica, la pioggia sarà abbondante per gran parte della giornata, con temperature più basse. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e pianificare le attività all’aperto di conseguenza.

Venerdì 16 Agosto

Nella notte a Lainate, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,7°C, con una temperatura percepita di +22°C. Il vento soffierà a 5,6km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,9km/h. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, le nubi si diraderanno lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature saliranno fino a +29,4°C, con una temperatura percepita di +29,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 6,3km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 45% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura del 16%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,9°C, con una temperatura percepita di +32,8°C. Il vento soffierà a 11,2km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con poche nuvole e una copertura del 18%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,6°C, con una temperatura percepita di +28°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 49% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sabato 17 Agosto

Nella notte a Lainate, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno sui +23,7°C, con una temperatura percepita costante a +23,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà leggermente con poche nuvole e una copertura del 12%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C, con una temperatura percepita di +29,1°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 5,5km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà al 47% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,8°C, con una temperatura percepita di +29,9°C. Il vento aumenterà a 8,6km/h provenendo da Sud. L’umidità salirà al 44% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a +21°C, con una temperatura percepita di +21,4°C. Il vento soffierà a 10,3km/h provenendo da Nord Ovest. L’umidità aumenterà all’86% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Domenica 18 Agosto

Nella notte a Lainate, la pioggia sarà abbondante con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,8°C, con una temperatura percepita di +21,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al massimo al 92% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante la mattina, la pioggia continuerà a cadere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,4°C, con una temperatura percepita di +19,8°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 8,4km/h proveniente da Nord Est. L’umidità rimarrà alta al 95% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non miglioreranno con pioggia moderata e una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature massime saranno di +31,4°C, con una temperatura percepita di +31,5°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 11,2km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà al 40% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, la pioggia continuerà a cadere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a +17,7°C, con una temperatura percepita di +17,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità rimarrà alta al 91% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

In conclusione, il fine settimana a Lainate sarà caratterizzato da un sabato con un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con pioggia e copertura nuvolosa in aumento, mentre domenica la pioggia continuerà a cadere con temperature più basse e umidità elevata. Sia sabato che domenica si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del meteo e di pianificare le attività all’aperto di conseguenza.

