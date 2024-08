Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lainate indicano una settimana all’insegna della stabilità. I prossimi giorni saranno caratterizzati da cieli prevalentemente coperti e temperature gradevoli. Martedì e Mercoledì si prevede cielo sereno con un graduale aumento delle temperature. Giovedì, invece, è attesa un’aumento della copertura nuvolosa con possibili precipitazioni leggere durante la notte. Le condizioni rimarranno generalmente stabili, con venti leggeri e variazioni minime della pressione atmosferica.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Lainate il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una sensazione termica di +20,5°C. Il vento soffierà a 5,7km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 9,6km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mattina: La mattina il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +25,2°C e una sensazione termica costante di +25,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 56% e la pressione rimarrà stabile a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo continuerà ad essere coperto al 100%, con temperature intorno ai +24,5°C e una sensazione termica di +24,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Sud. L’umidità salirà leggermente al 61% e la pressione rimarrà costante a 1011hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa si attesterà al 99%, con temperature che si manterranno intorno ai +22,7°C e una sensazione termica di +22,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà al 71% e la pressione rimarrà stabile a 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Lainate il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 21%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C, con una sensazione termica di +20,3°C. Il vento soffierà a 4,9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 5km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 61%, con temperature che saliranno fino a +22,5°C e una sensazione termica costante di +22,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 60% e la pressione rimarrà stabile a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%, con temperature intorno ai +29,2°C e una sensazione termica di +28,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 41% e la pressione rimarrà costante a 1012hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%, con temperature che si manterranno intorno ai +25,2°C e una sensazione termica di +25,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,1km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità salirà al 61% e la pressione rimarrà stabile a 1010hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Lainate il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C, con una sensazione termica di +22,8°C. Il vento soffierà a 4,9km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 6,2km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 6%, con temperature che saliranno fino a +24,6°C e una sensazione termica costante di +24,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 56% e la pressione rimarrà stabile a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%, con temperature intorno ai +30,5°C e una sensazione termica di +30,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 39% e la pressione rimarrà costante a 1012hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%, con temperature che si manterranno intorno ai +26,8°C e una sensazione termica di +27,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità salirà al 59% e la pressione rimarrà stabile a 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Lainate il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una sensazione termica di +24,2°C. Il vento soffierà a 5,1km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 9,9km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 7%, con temperature che saliranno fino a +23,6°C e una sensazione termica costante di +23,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 70% e la pressione rimarrà stabile a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 35%, con temperature intorno ai +23,2°C e una sensazione termica di +23,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente da Nord Est. L’umidità salirà al 72% e la pressione rimarrà costante a 1014hPa.

Sera: In serata il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 55%, con temperature che si manterranno intorno ai +22,7°C e una sensazione termica di +23°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,8km/h proveniente da Nord Est. L’umidità salirà al 75% e la pressione rimarrà stabile a 1014hPa.

